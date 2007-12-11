Дизайн

$150
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок304 просмотра
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Добрый.

Надо сделать дизайн ИНФО пользователя.

Открываем проект. Будет что-то по типу вконтакте.ру, только с элементами покера.

http://vkontakte.ru/help.php?page=demo&step=1 (ТУТ можно увидеть пример того что надо)

Дальше:

Если хотите работать то - пишите в аську и делайте. А не сюда, так как читать я не буду.

Какие приемы лучше использовать:

- ГЛАВНОЕ ЛЕГКОСТЬ ДИЗАЙНА

- немного покера

- КОМЬЮНИТИ - САЙТ

-посмотрите на vkontakte/facebook, там все продосмотренно к гибкости + легкости

-маленький акцент на конкурс

-это не реклама покера, это сначала сайт в который я хочу записать, а потом идут инструменты покер

-МОЛОДЕЖНО

-Черный фон- не подходит

- ВЕБ 2,0

-сайт должен быть похжий на Orange(http://www.orangemusic.ro/) - . четко - красиво - минимализм - информационность

Можно сделать для начала маленькие примеры, после этого доработать.

Не забывайте, главное легкость, белый фон.

аська: 338704740

Предоплата после первой успешной работы, а дальше будут еще работа.

16 лет назад
abcx
76 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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