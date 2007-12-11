Дизайн для студии

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок347 просмотров
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нужен дизайн для студии. занимается студия созданием и продвижением сайтов.

дизайн в минималистическом стиле и фишкой.

желательно чтобы у вас были какие нибудь уже наброски

16 лет назад
Vbif12
Гость 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
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