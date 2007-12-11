Дизайн для студии

Есть коммерческая версия vbulletin 3.6.8, нужно сделать для нее дизайн в стиле forum.searchengines.ru Ищется специалист, который не только умеет рисовать, но и разбирается в данном скрипте, чтобы на перспективу вносить какие-либо доработки в скрипт. Портфолио естественно ...