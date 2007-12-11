Дизайн и верстка одной HTML страницы

Нужно доработать шаблон для netcat и выводить туда данные от nutch. передавать запросы в nutch из netcat. Нужен спец по nutch, нужен специалист-программист для netcat чтобы скрестить netcat и nutch.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн.
Готовый вариант вы должны предоставить в psd формате, и в виде HTML страницы.
Тематика сайта: Внешнеэкономические отношения: Испания – Россия и Украина
Цель сайта : Предоставить как можно больше полезной информации по вопросам внешней торговли, импорта - экспорта и делового партнерства между Испанией и Россией, Испанией и Украиной: экономический обзор стран, торговый баланс, инвестиции, основные товары импорта-экспорта и т.д.
При выборе исполнителя, предпочтение будет отдаваться тем кто пришлет наброски: так он видит дизайн для сайта.
Присылать можно на мыло: [email protected]
Более подробное т.з. прилагается.
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