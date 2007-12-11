Дизайн и верстка одной HTML страницы

Нужно нарисовать дизайн.

Готовый вариант вы должны предоставить в psd формате, и в виде HTML страницы.

Тематика сайта: Внешнеэкономические отношения: Испания – Россия и Украина

Цель сайта : Предоставить как можно больше полезной информации по вопросам внешней торговли, импорта - экспорта и делового партнерства между Испанией и Россией, Испанией и Украиной: экономический обзор стран, торговый баланс, инвестиции, основные товары импорта-экспорта и т.д.

При выборе исполнителя, предпочтение будет отдаваться тем кто пришлет наброски: так он видит дизайн для сайта.

Присылать можно на мыло: [email protected]

Более подробное т.з. прилагается.