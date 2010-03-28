Программист - дизайнер. Опыт работы более трех лет.
Программист - написание прикладных программ, гаджетов и т.п. Среда работы - Delphi, Pascal, Basic.
Дизайнер:
а. Создаю фирменный стиль для Вашей компании с полным приложением и описанием по его правильному использованию;
б. Работаю над дизайном приложений, игр, презентаций;
в. Занимаюсь дизайном сайтов, их структурным анализом с точки зрения удобства использования, правильного восприятия и определения акцентов программированного внимания.
ЗЫ: Портфолио не обновлялось около года. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, я с удовольствием с вами все обсужу, уточню и помогу разобраться. Не кусаюсь, в сети доступен в среднем 4-5 часов в сутки. По телефону доступен всегда =)
28.03.10 г.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Dreams card157 просмотров
- Love card152 просмотра
- Открытка весенняя162 просмотра
- IBuhg187 просмотров
- Просто коллаж158 просмотров
- Пирожное (стало)245 просмотров
- Пирожное (было)229 просмотров
- Your promise (стало)253 просмотра
- Your promise (было)246 просмотров
- Doors313 просмотров
- Дизайн для тренинга 3293 просмотра
- Дизайн на тренинге 2334 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Очень довольны сотрудничеством! Четко, грамотно, ответственно исполнил работу. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Надеюсь и дальше будем работать вместе. Всем рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Полчаса - и работа сделана.
Ответный отзыв
Все грамотно и понятно описано. Задача была придельно ясна.
$20
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена оперативно и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством. Отличный человек.
$30
10 баллов
15 лет назад
Всё отлично
Ответный отзыв
Отличный заказчик, уже вторая работа у него. Всем доволен.
$30
10 баллов
15 лет назад
Всё сделал очень качественно.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим человеком. Всем советую! )