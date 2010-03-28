Krow

Николай Заварин Krow

 
36 летРоссия/Уссурийск
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист - дизайнер. Опыт работы более трех лет.

Программист - написание прикладных программ, гаджетов и т.п. Среда работы - Delphi, Pascal, Basic.

Дизайнер:

а. Создаю фирменный стиль для Вашей компании с полным приложением и описанием по его правильному использованию;

б. Работаю над дизайном приложений, игр, презентаций;

в. Занимаюсь дизайном сайтов, их структурным анализом с точки зрения удобства использования, правильного восприятия и определения акцентов программированного внимания.

ЗЫ: Портфолио не обновлялось около года. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, я с удовольствием с вами все обсужу, уточню и помогу разобраться. Не кусаюсь, в сети доступен в среднем 4-5 часов в сутки. По телефону доступен всегда =)

28.03.10 г.

Дизайн сайтаDelphi
Портфолио
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Отзывы заказчиков
kimsey-sa
Терзинов 
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Вписать иконки мессенджеров и плат.систем в дизайн
Очень довольны сотрудничеством! Четко, грамотно, ответственно исполнил работу. Рекомендуем!
Спасибо за сотрудничество! Надеюсь и дальше будем работать вместе. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип для турсайта
Полчаса - и работа сделана.
Все грамотно и понятно описано. Задача была придельно ясна.
Ответный отзыв
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать изображение коробки для софта
Работа выполнена оперативно и качественно. Спасибо!
Полностью доволен сотрудничеством. Отличный человек.
Ответный отзыв
tshipilov
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Немного дообработать страничку
Всё отлично
Отличный заказчик, уже вторая работа у него. Всем доволен.
Ответный отзыв
tshipilov
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Разработать (найти) иконки для разделов сайта
Всё сделал очень качественно.
Приятно работать с этим человеком. Всем советую! )
Ответный отзыв