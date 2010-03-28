Программист - дизайнер. Опыт работы более трех лет.

Программист - написание прикладных программ, гаджетов и т.п. Среда работы - Delphi, Pascal, Basic.

Дизайнер:

а. Создаю фирменный стиль для Вашей компании с полным приложением и описанием по его правильному использованию;

б. Работаю над дизайном приложений, игр, презентаций;

в. Занимаюсь дизайном сайтов, их структурным анализом с точки зрения удобства использования, правильного восприятия и определения акцентов программированного внимания.

ЗЫ: Портфолио не обновлялось около года. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, я с удовольствием с вами все обсужу, уточню и помогу разобраться. Не кусаюсь, в сети доступен в среднем 4-5 часов в сутки. По телефону доступен всегда =)

28.03.10 г.