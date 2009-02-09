tshipilov

Тимур tshipilov

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Любые решения с использованием Java

Профессиональные навыки

* Управление коллективом 5-10 человек, ведение переговоров с заказчиком;

* Оценка трудозатрат и планирование работы; успешное осуществление запланированных целей;

* Написание документации (видение, технико-коммерческое предложение, руководство пользователя);

* Понимание принципов ООП, знание и умение пользоваться шаблонами проектирования, умение проводить рефакторинг кода;

* Твёрдое знание Java; опыт разработки desktop приложений с использованием Eclipse Platform/RCP, опыт web-разработки с использованием Spring Framework, Hibernate, Tomcat, JSP, JSF, Facelets, Tiles; опыт работы с XML; опыт работы с пакетом java.nio и Apache MINA; умение пользоваться библиотеками для логирования; умение пользоваться утилитами для сборки Ant, Ivy, Maven;

* Знание С++; опыт рабзработки кросс-платформенных приложений; работы с WinAPI, COM, MFC, Qt, XML-парсерами; опыт разработки для Mac OS.

* Базовые знания об основных скриптовых языках (Php, Perl, JavaScript, Python, Tcl, Ruby), которые могут быть быстро углублены до профессиональных;

* Работа и разработка программ под операционными системами Windows, *nix, Mac OS;

* Работа с системами контроля версий (CVS, SVN), баг-трекинга (Bugs, Track, Bugzilla, JIRA), wiki (MediaWiki, Confluence)

На этом сайте я представляю команду Java профессионалов из Новосибирска. Знания и опыт позволяют нам качественно и в срок решать задачи любой степени сложности. Мы готовы к выполнению как разовых проектов, так и к длительному взаимовыгодному сотрудничеству. От других команд нас выгодно отличает сформированная и отлаженная инфраструктура, географическое положение вблизи крупнейшего научного центра за уралом - Новосибирского Академгородка, ориентация на заказчика, стремление как можно лучше понять задачу и предложить наиболее эффективное решение.

Основное направление нашей работы в настоящий момент - разработка и поддержка собственного информационно-справочного портала для г.Новосибирска www.gorodgid.ru.

  • Специалист по продвижению сайтов (SEO)

    $2500

    Требуется специалист по продвижению сайтов для продвижения регионального информационно-справочного портала "Город Гид" www.gorodgid.ru в Новосибирской области. Можно работать как в офисе в Новосибирске, так и удалённо. Обязанности: - Аудит разделов сайта ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать (найти) иконки для разделов сайта

    $50

    А) Разработать иконки 50х50 на страницу http://www.gorodgid.ru/bulletinBoard.htm для следующих разделов Авто Все для дома Товары для детей Домашние животные Компьютеры, оргтехника Красота и здоровье Недвижимость ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Тестирование web-сайта и разработка автотестов

    $500

    Требуется 1. Протестировать вебсайт www.gorodgid.ru. Проверить кроссбраузерность. Формы ввода. Правильность ссылок. На все найденные ошибки завести записи в системе управления проектом и разработать автоматические тесты. В последствие отвечать на вопросы программистов, которые будут ...

    HTMLLinux
    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка нескольких страничек

    $100

    Требуется сверстать 5 страничек. При вёрстке максимально переиспользовать уже существующие стили с www.gorodgid.ru и главное! ничего не поломать. Везде вёрстка фиксированная - ничего не тянется. Файлы в архиве: 1. eskiz_sovetnik.gif - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Специально для Eddie
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Работу сделал, но пришлось дорабатывать по месту напильником.
Ответный отзыв
Krow
37 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Немного дообработать страничку
Отличный заказчик, уже вторая работа у него. Всем доволен.
Всё отлично
Ответный отзыв
Krow
37 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Разработать (найти) иконки для разделов сайта
Приятно работать с этим человеком. Всем советую! )
Всё сделал очень качественно.
Ответный отзыв
EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Вёрстка нескольких страничек
Отличный, надёжный заказчик) ... буду рад работать ещё )
Всё сделал качественно и в срок.
Ответный отзыв