Требуется специалист по продвижению сайтов для продвижения регионального информационно-справочного портала "Город Гид" www.gorodgid.ru в Новосибирской области. Можно работать как в офисе в Новосибирске, так и удалённо. Обязанности: - Аудит разделов сайта ...
Профессиональные навыки
* Управление коллективом 5-10 человек, ведение переговоров с заказчиком;
* Оценка трудозатрат и планирование работы; успешное осуществление запланированных целей;
* Написание документации (видение, технико-коммерческое предложение, руководство пользователя);
* Понимание принципов ООП, знание и умение пользоваться шаблонами проектирования, умение проводить рефакторинг кода;
* Твёрдое знание Java; опыт разработки desktop приложений с использованием Eclipse Platform/RCP, опыт web-разработки с использованием Spring Framework, Hibernate, Tomcat, JSP, JSF, Facelets, Tiles; опыт работы с XML; опыт работы с пакетом java.nio и Apache MINA; умение пользоваться библиотеками для логирования; умение пользоваться утилитами для сборки Ant, Ivy, Maven;
* Знание С++; опыт рабзработки кросс-платформенных приложений; работы с WinAPI, COM, MFC, Qt, XML-парсерами; опыт разработки для Mac OS.
* Базовые знания об основных скриптовых языках (Php, Perl, JavaScript, Python, Tcl, Ruby), которые могут быть быстро углублены до профессиональных;
* Работа и разработка программ под операционными системами Windows, *nix, Mac OS;
* Работа с системами контроля версий (CVS, SVN), баг-трекинга (Bugs, Track, Bugzilla, JIRA), wiki (MediaWiki, Confluence)
На этом сайте я представляю команду Java профессионалов из Новосибирска. Знания и опыт позволяют нам качественно и в срок решать задачи любой степени сложности. Мы готовы к выполнению как разовых проектов, так и к длительному взаимовыгодному сотрудничеству. От других команд нас выгодно отличает сформированная и отлаженная инфраструктура, географическое положение вблизи крупнейшего научного центра за уралом - Новосибирского Академгородка, ориентация на заказчика, стремление как можно лучше понять задачу и предложить наиболее эффективное решение.
Основное направление нашей работы в настоящий момент - разработка и поддержка собственного информационно-справочного портала для г.Новосибирска www.gorodgid.ru.
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