В этом проект данный исполнитель был третим, двое первых не справились - одна сделала дизайн уровня десятилетнего ребенка, а второй продинамил 3 дня и в итоге сказал что ему 50 баксов плюс-минус роли не играют и плевал он на проект. А Дмитрий взялся и сделал в итоге что требовалось.