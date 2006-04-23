hypernaut

Гость hypernaut

 
40 летФранция/Париж
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание макета веб-сайта

    $250

    необходимо создать макет для сайта-визитки. Особых требований к самому дизайну нет. Есть презентация компании с информацией о ее деятельности (отправлю по требованию) . Сотрудничаем ТОЛЬКО с дизайнерами из Киева, т.к. бывает необходимость встречи с ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разыскивается веб-дизайнер

    для постоянного сотрудничества с веб-агентством разыскивается опытный веб-дизайнер. необходимо наличие возможности и желания подъехать в офис (г. Киев, центр) для обсуждения проектов (таково желание руководства компании). вопросы - по адресу [email protected] или в асю 301 ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макет веб-страницы

    Товарищи! срочно!!!!(как обычно на вчера) нужно сделать макет странички для компании, занимающейся производством и продажей бетона. Помогите, естественно не бесплатно, кто чем может. http://www.snbpe.org/ - адрес действующего сайта. Хотят - более новый и динамичный дизайн

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • FLASH дизайнер

    $1000

    Иностранная компания ищет специалистов флеш-анимации. Ваше задание – вдохновившись уже существующими на нашем телевиденье рекламными роликами, вы должны представить и создать соответствующую Интернет-рекламную кампанию (баннеры и рекламные блоки). Должно быть реализовано около двух десятков различных анимаций. Принимаются во ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • FLASH дизайнер

    $1000

    Иностранная компания ищет специалистов флеш-анимации. Ваше задание – вдохновившись уже существующими на нашем телевиденье рекламными роликами, вы должны представить и создать соответствующую Интернет-рекламную кампанию (баннеры и рекламные блоки). Должно быть реализовано около двух десятков различных анимаций. Принимаются во ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад