необходимо создать макет для сайта-визитки. Особых требований к самому дизайну нет. Есть презентация компании с информацией о ее деятельности (отправлю по требованию) . Сотрудничаем ТОЛЬКО с дизайнерами из Киева, т.к. бывает необходимость встречи с ...
- $250Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
для постоянного сотрудничества с веб-агентством разыскивается опытный веб-дизайнер. необходимо наличие возможности и желания подъехать в офис (г. Киев, центр) для обсуждения проектов (таково желание руководства компании). вопросы - по адресу [email protected] или в асю 301 ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Товарищи! срочно!!!!(как обычно на вчера) нужно сделать макет странички для компании, занимающейся производством и продажей бетона. Помогите, естественно не бесплатно, кто чем может. http://www.snbpe.org/ - адрес действующего сайта. Хотят - более новый и динамичный дизайнДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта для парка детских атракционов http://www.tigerseye.co.uk/Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
на постоянную работу нужен РНР программистВеб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Иностранная компания ищет специалистов флеш-анимации. Ваше задание – вдохновившись уже существующими на нашем телевиденье рекламными роликами, вы должны представить и создать соответствующую Интернет-рекламную кампанию (баннеры и рекламные блоки). Должно быть реализовано около двух десятков различных анимаций. Принимаются во ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Иностранная компания ищет специалистов флеш-анимации. Ваше задание – вдохновившись уже существующими на нашем телевиденье рекламными роликами, вы должны представить и создать соответствующую Интернет-рекламную кампанию (баннеры и рекламные блоки). Должно быть реализовано около двух десятков различных анимаций. Принимаются во ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад