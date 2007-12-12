Дизайн сайта школы

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн сайта школы

Денег много нет.до 10$. Лучше за хороший отзыв и ссылку

пишите на [email protected]

Возможно дальнейшее сотрудничество

Дизайн сайта
16 лет назад
intertv
И 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка одной HTML страницы

    $50

    Нужно нарисовать дизайн. Готовый вариант вы должны предоставить в psd формате, и в виде HTML страницы. Тематика сайта: Внешнеэкономические отношения: Испания – Россия и Украина Цель сайта : Предоставить как можно больше полезной информации по вопросам внешней ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблоны для двух сайтов на DLE

    $250

    Нужны шаблоны для двух сайтов на DLE. 1 - для сайта общественной организации. 2 - для образовательного ресурса, к которому будет прикреплен TWS форум. Посещаемость второго сайта будет довольно высокая, поэтому дизайн не должен быть тяжелым. В шаблонах ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать дизайн сайта по ландшафтному дизайну

    $250

    От Вас: - Умение работать с тематикой природы, художественный вкус, чувство композиции - Готовность использовать в дизайне сканы работы художника - Умение соблюдать сроки От нас: - Концепция проекта (черновой рисунок) - Описание желаемого - Предоплата при необходимости Желательно: - Качественно сверстать свое ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $500

    Нужно сделать качественный дизайн для сайта, на тематику: Турфирма. Работа должна быть качественной. ! P.S. Я очень люблю докапываться до мелочей.

    Дизайн сайтов78 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание дизайна для обменника (+верстка)

    $1000

    Необходимо создать дизайн сайта для обменника по типу kantor.ru с тем лишь отличием, что дизайн должен быть менее фанарным и содержать какие-то элементы графики. Структура сайта: 1) главная страница с полями выбора валют обмена и ввода сумм 2) ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание макета веб-сайта

    $250

    необходимо создать макет для сайта-визитки. Особых требований к самому дизайну нет. Есть презентация компании с информацией о ее деятельности (отправлю по требованию) . Сотрудничаем ТОЛЬКО с дизайнерами из Киева, т.к. бывает необходимость встречи с ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн

    $150

    Добрый. Надо сделать дизайн ИНФО пользователя. Открываем проект. Будет что-то по типу вконтакте.ру, только с элементами покера. http://vkontakte.ru/help.php?page=demo&amp;step=1 (ТУТ можно увидеть пример того что надо) Дальше: Если хотите работать то - пишите в аську и делайте. А не сюда, так ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад