Нужно нарисовать дизайн. Готовый вариант вы должны предоставить в psd формате, и в виде HTML страницы. Тематика сайта: Внешнеэкономические отношения: Испания – Россия и Украина Цель сайта : Предоставить как можно больше полезной информации по вопросам внешней ...
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Требуется дизайн сайта школы
Денег много нет.до 10$. Лучше за хороший отзыв и ссылку
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