Дизайн сайта школы

Добрый. Надо сделать дизайн ИНФО пользователя. Открываем проект. Будет что-то по типу вконтакте.ру, только с элементами покера. http://vkontakte.ru/help.php?page=demo&step=1 (ТУТ можно увидеть пример того что надо) Дальше: Если хотите работать то - пишите в аську и делайте. А не сюда, так ...