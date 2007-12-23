Создание дизайна для обменника (+верстка)

Нужно нарисовать дизайн. Готовый вариант вы должны предоставить в psd формате, и в виде HTML страницы. Тематика сайта: Внешнеэкономические отношения: Испания – Россия и Украина Цель сайта : Предоставить как можно больше полезной информации по вопросам внешней ...
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Необходимо создать дизайн сайта для обменника по типу kantor.ru с тем лишь отличием, что дизайн должен быть менее фанарным и содержать какие-то элементы графики.
Структура сайта:
1) главная страница с полями выбора валют обмена и ввода сумм
2) страница процессинга, на которой необходимо ввести дополнительные данные
3) страница проверки данных
4) Страница "О нас"
5) Страница Контакты
6) Страница FAQ
Элементы графики:
1) Организация меню
2) Поля для баннеров 468*60
3) Заголовки
Личку даже не смотрим. Пишите здесь коротко и по делу. Готовность показать эскиз ДО, а не после предоплаты, значительно прибавит вам шансов.
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