Создание дизайна для обменника (+верстка)

Необходимо создать дизайн сайта для обменника по типу kantor.ru с тем лишь отличием, что дизайн должен быть менее фанарным и содержать какие-то элементы графики.

Структура сайта:

1) главная страница с полями выбора валют обмена и ввода сумм

2) страница процессинга, на которой необходимо ввести дополнительные данные

3) страница проверки данных

4) Страница "О нас"

5) Страница Контакты

6) Страница FAQ

Элементы графики:

1) Организация меню

2) Поля для баннеров 468*60

3) Заголовки

Личку даже не смотрим. Пишите здесь коротко и по делу. Готовность показать эскиз ДО, а не после предоплаты, значительно прибавит вам шансов.