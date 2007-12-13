Шаблоны для двух сайтов на DLE

$250
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок230 просмотров
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Нужны шаблоны для двух сайтов на DLE.

1 - для сайта общественной организации.

2 - для образовательного ресурса, к которому будет прикреплен TWS форум. Посещаемость второго сайта будет довольно высокая, поэтому дизайн не должен быть тяжелым.

В шаблонах можно использовать некоторые общие графические элементы.

Главное - качество, а не быстрые сроки.

16 лет назад
gru
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$250
7 дней
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