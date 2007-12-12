Сделать дизайн сайта по ландшафтному дизайну

$250
Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

От Вас:

- Умение работать с тематикой природы, художественный вкус, чувство композиции

- Готовность использовать в дизайне сканы работы художника

- Умение соблюдать сроки

От нас:

- Концепция проекта (черновой рисунок)

- Описание желаемого

- Предоплата при необходимости

Желательно:

- Качественно сверстать свое творение своими или чужими силами

Дизайн сайта
16 лет назад
wade_seo
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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