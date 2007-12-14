Создание шаблона для shop-script

Был разработан шаблон, утвержден заказчиком. После этого была сделана нарезка, и натяжка на шопскрипт Потом аффтару чтото не понравилось (причем не только в моем случае), он просит доделать, оттягивая выплату денег. Короче никто денег так и не получил, а дядя нашол еще 2 жертвы... Причем на теже самые шаблоны... Что подтверждает кидалово двух фрилансеров