Создание шаблона для shop-script

$500
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать шаблон для шоп скрипт для сайта электорники , сайт для заказа сериалов .

16 лет назад
professorkill
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
DeltadoreS
Battle=- 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
Был разработан шаблон, утвержден заказчиком. После этого была сделана нарезка, и натяжка на шопскрипт Потом аффтару чтото не понравилось (причем не только в моем случае), он просит доделать, оттягивая выплату денег. Короче никто денег так и не получил, а дядя нашол еще 2 жертвы... Причем на теже самые шаблоны... Что подтверждает кидалово двух фрилансеров
add-studio
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$350
Лишь присоединюсь к остальным.. Не связывайтесь с этим человеком. ася: 331740936
  • Похожие заказы

  • Ваш Талант

    $250

    Требуется новый дизайн для указанного сайта (работает на движке DataLife Engine). Сайт посвящен ручному творчеству, поэтому требуется свежий, приятный, привлекательный дизайн (не надо сложный). Также изменить дизайн форума (ссылку на образец, какой бы мне хотелось, ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайны шаблонов сайтов (темплейты)

    $25

    Покупаю ПСД шаблоны сайтов в неограниченном кол-ве по цене $25 за главную страницу и контентную подстраницу. Шаблоны на русском языке не предлагать. Примеры работ нужного уровня: http://www.templatemonster.com/website-templates/17639.html http://www.templatemonster.com/website-templates/17353.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16839.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16635.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16636.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16639.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16358.html http://www.templatemonster.com/website-templates/15240.html http://www.templatemonster.com/website-templates/15133.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14944.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14455.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14111.html http://www.templatemonster.com/website-templates/12526.html Вопросы на мыло [email protected]

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип и дизайн сайта

    $1000

    Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Подготовить сайт к Новому Году

    Дано: http://nkozlov.ru/ Задача: оперативно подготовить сайт к НГ (не переверстывая его при этом и не меняя радикально дизайн/CSS). Как предлагаю это сделать: - нарисовать новые иконки для блоков в правой колонке - нарисовать новый фон (возможно, со снежинками, возможно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Нужно сделать дизайн статического сайта(главная страница) по принципу просто и со вкусом сделать макет с дизайном(не стандартно расположить меню, блоки и тд) сайт для института факультеты сайта -лесохозяйственный -механико-технологический -строительный -экономический -экологический к каждому факультету подобрать картинку плачу 1 000 руб. по веб моней работы в общем ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад