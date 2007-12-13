Дизайны шаблонов сайтов (темплейты)

Необходимо создать дизайн макет, шаблон сайта визитки под движок joomla. Сайт - центра технического обслуживания кассовых аппаратов в г.Якутске. Содержание сайта - о фирме, товары, услуги, новости, контакты и т.п. Основное требование - шаблон должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Покупаю ПСД шаблоны сайтов в неограниченном кол-ве по цене $25 за главную страницу и контентную подстраницу. Шаблоны на русском языке не предлагать. Примеры работ нужного уровня:
http://www.templatemonster.com/website-templates/17639.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/17353.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/16839.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/16635.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/16636.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/16639.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/16358.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/15240.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/15133.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/14944.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/14455.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/14111.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/12526.html
Вопросы на мыло [email protected]
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать новый дизайн для сайта www.tarahost.net Сайт состоит из 9 страниц, всю информацию с них нужно сделать в новом дазйне. Жду Ваших предложений.Завершен16 лет назад
Сделать шаблон для шоп-скрипт. Натянуть готовый дизайн. Цены и сроки пишите сюда.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
требуется создать дизайн и натянуть его на shop-script, тз прилагаетсяДизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Срок 2 дня. Требуется только шаблонДизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера ...Завершен16 лет назад
- $50
Имеется в наличии сайт с большой посещаемостью. Нужен новый, красивый, яркий дизайн на тематику ГП. Будем рады любым предложениям с вашей стороны.Завершен16 лет назад
Дано: http://nkozlov.ru/ Задача: оперативно подготовить сайт к НГ (не переверстывая его при этом и не меняя радикально дизайн/CSS). Как предлагаю это сделать: - нарисовать новые иконки для блоков в правой колонке - нарисовать новый фон (возможно, со снежинками, возможно ...Завершен16 лет назад
- $200
Требуется дизайн и верстка (CSS + div) статичного сайта компании работающей в компьютерной сфере. Более подробное ТЗ и графические материалы после разговора. isq# 218-036-688.Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн статического сайта(главная страница) по принципу просто и со вкусом сделать макет с дизайном(не стандартно расположить меню, блоки и тд) сайт для института факультеты сайта -лесохозяйственный -механико-технологический -строительный -экономический -экологический к каждому факультету подобрать картинку плачу 1 000 руб. по веб моней работы в общем ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад