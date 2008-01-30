Обновление дизайна сайта хостинг-сервиса.

$250
Дизайн сайтовЗавершен43 заявки325 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Нужно сделать новый дизайн для сайта www.tarahost.net

Сайт состоит из 9 страниц, всю информацию с них нужно сделать в новом дазйне.

Жду Ваших предложений.

16 лет назад
danyel
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
shrikes
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$350
5 дней
Рекомендую человека на основании того, что он качественно и быстро выполнил дизайн сайта www.tarahost.net на основе макета http://weblancer.net/users/shrikes/portfolio/192575.html#item Спасибо!
Приятно работать с человеком, вежливый, постоянно на связи, четкие пожелания! Оплата вовремя и без проблем!!!
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