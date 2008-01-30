Логотип и дизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок309 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера - разработать логотип, нарисовать дизайн главной и внутренних страниц сайта, "нарезать", сверстать в html.

Пожелания по сайту:

1. 100% "резиновый".

2. Лёгкий

3. Желательно соответствие (приближение) цветовой гаммы к фирменному стилю Евросоюза

Пожелания по логотипу ERP EUROPE:

1. Отдаленное напоминание стиля Евросоюза

2. Светло-голубые/синие тона. Возможно присутствие других цветов/оттенков.

Готовы прислушаться к рекомендациям дизайнеров. Срок сдачи - до 15.01.2008!

Дизайн сайта
16 лет назад
maxtrade
Максим 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$1000
20 дней
Очень понравилось отношение и сдерженность :)) Это и есть по сути "Профессиональный подход" с Большой Буквы! Буду рад сотрудничать и впредь!
Только приятные эмоции. Конструктивная и профессиональная постановка задач и оценка работы. Будем рады дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Необходимо создать сайт на joomla

    $250

    Необходимо создать дизайн макет, шаблон сайта визитки под движок joomla. Сайт - центра технического обслуживания кассовых аппаратов в г.Якутске. Содержание сайта - о фирме, товары, услуги, новости, контакты и т.п. Основное требование - шаблон должен ...

    Joomla
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить сайт к Новому Году

    Дано: http://nkozlov.ru/ Задача: оперативно подготовить сайт к НГ (не переверстывая его при этом и не меняя радикально дизайн/CSS). Как предлагаю это сделать: - нарисовать новые иконки для блоков в правой колонке - нарисовать новый фон (возможно, со снежинками, возможно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн и верстка статичного сайта

    $200

    Требуется дизайн и верстка (CSS + div) статичного сайта компании работающей в компьютерной сфере. Более подробное ТЗ и графические материалы после разговора. isq# 218-036-688.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Нужно сделать дизайн статического сайта(главная страница) по принципу просто и со вкусом сделать макет с дизайном(не стандартно расположить меню, блоки и тд) сайт для института факультеты сайта -лесохозяйственный -механико-технологический -строительный -экономический -экологический к каждому факультету подобрать картинку плачу 1 000 руб. по веб моней работы в общем ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн под DLE

    $150

    Добрый вечер. Нужно сделать дизайн под софтовый портал и сверстать его под DLE Все вопросы по ICQ: 543-701 Верстка должна быть "резиновый". под все браузеры У откликнувшегося человека хотел бы видеть работы, сделанные под DLE.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подобрать дизайны для 4х сайтов сателлитов

    Нам необходимо подобрать дизайн четырех шаблонных промо- сайтов. (Найти шаблоны) Цветовая гамма и стилистика промо-сайтов должна соответствовать нашему сайту: www.adok.ru Формат сайтов- не «резиновый». Флеш отсутствует. Приводим пример нашего варианта промо-сайта www.ali.alego.biz . Вот надо подобрать 4 похожих ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад