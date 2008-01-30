Логотип и дизайн сайта

Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера - разработать логотип, нарисовать дизайн главной и внутренних страниц сайта, "нарезать", сверстать в html.

Пожелания по сайту:

1. 100% "резиновый".

2. Лёгкий

3. Желательно соответствие (приближение) цветовой гаммы к фирменному стилю Евросоюза

Пожелания по логотипу ERP EUROPE:

1. Отдаленное напоминание стиля Евросоюза

2. Светло-голубые/синие тона. Возможно присутствие других цветов/оттенков.

Готовы прислушаться к рекомендациям дизайнеров. Срок сдачи - до 15.01.2008!