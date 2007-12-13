Ваш Талант

$250
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки305 просмотров
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Требуется новый дизайн для указанного сайта (работает на движке DataLife Engine). Сайт посвящен ручному творчеству, поэтому требуется свежий, приятный, привлекательный дизайн (не надо сложный). Также изменить дизайн форума (ссылку на образец, какой бы мне хотелось, я вышлю).

16 лет назад
mind_well
Татьяна 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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