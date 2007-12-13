Ваш Талант

Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера ...