Ваш Талант

Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать новый дизайн для сайта www.tarahost.net Сайт состоит из 9 страниц, всю информацию с них нужно сделать в новом дазйне. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется новый дизайн для указанного сайта (работает на движке DataLife Engine). Сайт посвящен ручному творчеству, поэтому требуется свежий, приятный, привлекательный дизайн (не надо сложный). Также изменить дизайн форума (ссылку на образец, какой бы мне хотелось, я вышлю).
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