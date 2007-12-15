Доработка дизайна

Требуется ответственный специалист! по переделки дизайна под Joomla. Сейчас есть два заказа (в дальнейшим еще будут заказы). Портфолио обязательно. Оплата после демонстрации рабочего шаблона на вашей джумле. Если переделка не будет соответствовать оригиналу - оплаты ...