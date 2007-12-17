Украсить сайт в зимнем/новогоднем стиле

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть необходимость украсить сайт в зимнем/новогоднем стиле. Т.е. специально разукрасить графику используемую сайтом снегом, снежинками и т.д. Чтобы было по зимнему красиво и одновременно создавало праздничное новогоднее настроение.

16 лет назад
_Morgan_
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
16 лет назад
$5
1 день
С Дарьей мы уже работали пару месяцев назад, когда для сайта нужно было сделать меню и логотип. Когда увидел предложение Дарьи по новому проекту, решил еще раз с ней поработать. Не пожалел нисколько – внимательное отношение, интуитивное понимание того, что тебе надо, терпеливость (нужно было сделать все срочно и Дарья делала все, что называется – до победного конца), плюс великолепно сделанная сама работа. Все 10 баллов! :)
Спасибо за работу!
  • Похожие заказы

  • Создание и переделка шаблонов для Joomla

    Требуется ответственный специалист! по переделки дизайна под Joomla. Сейчас есть два заказа (в дальнейшим еще будут заказы). Портфолио обязательно. Оплата после демонстрации рабочего шаблона на вашей джумле. Если переделка не будет соответствовать оригиналу - оплаты ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Ваш Талант

    $250

    Требуется новый дизайн для указанного сайта (работает на движке DataLife Engine). Сайт посвящен ручному творчеству, поэтому требуется свежий, приятный, привлекательный дизайн (не надо сложный). Также изменить дизайн форума (ссылку на образец, какой бы мне хотелось, ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайны шаблонов сайтов (темплейты)

    $25

    Покупаю ПСД шаблоны сайтов в неограниченном кол-ве по цене $25 за главную страницу и контентную подстраницу. Шаблоны на русском языке не предлагать. Примеры работ нужного уровня: http://www.templatemonster.com/website-templates/17639.html http://www.templatemonster.com/website-templates/17353.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16839.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16635.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16636.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16639.html http://www.templatemonster.com/website-templates/16358.html http://www.templatemonster.com/website-templates/15240.html http://www.templatemonster.com/website-templates/15133.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14944.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14455.html http://www.templatemonster.com/website-templates/14111.html http://www.templatemonster.com/website-templates/12526.html Вопросы на мыло [email protected]

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип и дизайн сайта

    $1000

    Для продвижения ERP-системы EUROPE (Европа), необходимо создать новый логотип ERP-системы, а также дизайн сайта и всех его элементов. Сайт будет находится по адресу ERPEUROPE.COM. CMS-система у нас своя, программинг наш, нам нужны только услуги дизайнера ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад