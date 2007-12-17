Украсить сайт в зимнем/новогоднем стиле

С Дарьей мы уже работали пару месяцев назад, когда для сайта нужно было сделать меню и логотип. Когда увидел предложение Дарьи по новому проекту, решил еще раз с ней поработать. Не пожалел нисколько – внимательное отношение, интуитивное понимание того, что тебе надо, терпеливость (нужно было сделать все срочно и Дарья делала все, что называется – до победного конца), плюс великолепно сделанная сама работа. Все 10 баллов! :)