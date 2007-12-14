Сделать дизайн для HYIP-фонда

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Нужно сделать дизайн для Инвест фонда, на основе скрипта Hyip Manager Gold Coders Pro! Дизайн должен быть приятный для взгляда, иметь основные качества бизнес сайта, внушать доверие посетителю! Также в стоимость заказа дизайна должно входить натягивание на скрипт HYIP-фонда! ТЗ работы обсуждается в аське!

ICQ: 421154193

16 лет назад
GenerallyGroup
Покровский 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
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