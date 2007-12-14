Сделать дизайн для HYIP-фонда

Необходимо сделать шапку для сайта ICQ для связи 351864658
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Нужно сделать дизайн для Инвест фонда, на основе скрипта Hyip Manager Gold Coders Pro! Дизайн должен быть приятный для взгляда, иметь основные качества бизнес сайта, внушать доверие посетителю! Также в стоимость заказа дизайна должно входить натягивание на скрипт HYIP-фонда! ТЗ работы обсуждается в аське!
ICQ: 421154193
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