Дизайн парфум-шопа на ocCommerce.

Тематика свобода с патриотическим уклоном.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня интересует професиональня разработка дизайна (с использованием флэш баннеров) для парфумерного магазина на основе ocCommrece. а также интеграция и настройка. Возможно настройка и доработка модулей.
Сайт для которого нужно это делать: www.online-perfume-shop.com (скрипт будет заменен на осС)
Есть ли у вас опыт в данной тематике, то покажите примеры.
Жду предложений и варианты.
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