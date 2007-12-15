Редизайн сайта

Необходимо разработать новый дизайн сайта как минимум в двух вариантах (выбран будет более удачный) и сделать "порезку" на HTML-шаблоны по утвержденному варианту дизайна.

Технические детали задания - при личном контакте.

Наличие портфолио обязательно.

Возможна поэтапная оплата: первая часть при завершении и сдаче дизайн-макета, а остаток при сдаче сверстанных шаблонов.

Срок - неделя.