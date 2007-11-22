Дизайн сайта. Тематика - Экскаваторы, краны

Друзья, предлагаю вам работу над созданием web-сайта нового молодежного фото-клуба. Подробное (насколько было возможно) ТЗ вы найдете в прилагаемом файле. Сознательно не указывал никаких предпочтений по дизайну (хотя таковые имеются) – только перечень блоков, – ...
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Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Предоплата. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Лучше писать в аську 11 62 66. Время - деньги.
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