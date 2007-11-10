Эксклюзивный шаблон для Joomla

$150
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок246 просмотров
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Требуется качественный шаблон для Joomla. Основные требования: легкий с минимум графики, упор на стилевое оформление. Какие-либо вариации на темы "free templates" мне не нужны.

Уважаемые фрилансеры, не пишите в ваших предложениях общих фраз. Предпочитаю вести диалог с теми, кто высказывается конкретно. Если Вы заинтересовались работой, прошу указывать в предложениях по одной ссылке на сайт, дизайн которого является "ваших рук делом" и вашим высшем пилотажем в этом направлении! Заранее, спасибо.

Подробные требования к шаблону укажу при обсуждении конкретных предложений.

Joomla
16 лет назад
Efft
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$200
Работа была выполнена КАЧЕСТВЕННО и БЫСТРО! Алексей сам делает и дизайн и верстку! Это важно! Потому что все возникающие вопросы решаются с одним человеком без посредников! Это специалист высокого уровня! У меня есть с кем сравнивать. Алексей, спасибо за работу!
Очень приятно работать с такими людьми! Заказчик четко объясняет задание, потому что точно знает что хочет. Вежлив в общении. Оплата не заставляет себя ждать. 10 баллов!
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