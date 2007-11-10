Эксклюзивный шаблон для Joomla

Требуется качественный шаблон для Joomla. Основные требования: легкий с минимум графики, упор на стилевое оформление. Какие-либо вариации на темы "free templates" мне не нужны.

Уважаемые фрилансеры, не пишите в ваших предложениях общих фраз. Предпочитаю вести диалог с теми, кто высказывается конкретно. Если Вы заинтересовались работой, прошу указывать в предложениях по одной ссылке на сайт, дизайн которого является "ваших рук делом" и вашим высшем пилотажем в этом направлении! Заранее, спасибо.

Подробные требования к шаблону укажу при обсуждении конкретных предложений.