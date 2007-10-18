Постройка срубов

Нужно сделать дизайн для одной компании по художественной ковке . Есть кое какие наработки по графике, нужно все переварить , и сделать дизайн под Php-nuke, если с системой не знакоми, просто дизайн можно Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать редизайн существующего сайта (ссылку не показываю, это ужас). Тематика - построение срубов, деревянных домов. Имеются фотографии, лого нет, необходима мультиязычность.
Прошу в предложении предоставлять, по возможности, работы подобной тематики.
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