Доработка дизайна

Есть сайт, дизайн которого был утвержден, затем при его внедрении начали вносить изменения и сегодня он реально выглядит немного недоделанным и, как кто-то выразился, пресным.

Прошу отозваться специалистов, которые могли бы как-то украсить верхушку сайта и добавить несколько элементов, которые бы сайт оживили.

УРЛ сайта: www.plastique.com.ua

В прикрепленном файле картинка, которую можно было бы использовать в дизайне. Ну или вообще эту тему. В любом случае, дизайном занимаетесь вы, а не заказчик. ;)

Рад буду услышать предложения!