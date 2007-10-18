Дизайн для веб студии

Нужна разработка логотипа, фирменного стиля, и дизайна сайта для веб студии. Планируеться долгострочное сотрудничество, тоесть прием на вакансию дизайнера в нашу веб студию, после реализации этого проекта. Кого не интересует дальнейшее сотрудничество, прошу не писать. Заказов в студие много, потому работой будете обеспечены. Прошу оценить сроки+стоимость без дальнейшего сотрудничества и с дальнейшем.

Заявки пишите сюда с портфолио, сроками и стоимостью.