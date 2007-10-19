Нарисовать дизайн для сайт игры Lineage2

$150
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок243 просмотра
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есть сайт http://lineforce.ru/ моего сервера. Хочу сделать свой дизайн- страничку и наложить её на php коды сайта.

желательно сделать сначала флеш приветствие, а потом уже основная страничка сайта

16 лет назад
dron4ito
75 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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