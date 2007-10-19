Дизайн игрового сайта

Требуется разработать дизайн для игрового сайта. Нужен хороший дизайнер. Студентов, умеющих работать в фотошопе, лохотронщиков, и начинающих дизайнеров просьба не беспокоить.

Наличие портфолио, способного произвести впечатление - обязательно (другие варианты не рассматриваются).

Требования будут очень жесткие, дизайн нужен такой, чтобы пользователь, посещающий сайт, буквально в него влюбился. Юзабилити должно быть продумано на высшем уровне.

Приветствуется минимализм, но стильный, красивый, удобный, а главное - профессиональный.

ГОСПОДА, ГОВОРЮ СРАЗУ - ПИШИТЕ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ В СЕБЕ НЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ!!!! (Ваше внутреннее убеждение в том, что Вы настоящий профи, должно быть подтверждено Вашим портфолио).

НУЖЕН ПРОФЕССИОНАЛ, И ЕСЛИ ЭТО - НЕ ВЫ, ТО ЛУЧШЕ НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ И МОЕ ВРЕМЯ.