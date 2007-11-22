Подредактировать дизайн для Joomla

Пожайлуста, кто сможет отрисовать и сверстать дизайн для сайта. Всего 6 страниц. ТЗ есть. Графики минимум. Фактически нужно только сделать главную, а остальные 5 страниц уже вариации главной с минимальными изменениями. Бюджета нет. Предлагаю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах.
Нужно:
1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60
2. в шапке над баннеров нужно сделать место под девиз
3. нужно сделать правый блок, аналогичный левому
4. растянуть дизайн на 100% ширины экрана при любом разрешении (не обязательно, но желательно)
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