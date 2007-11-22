Подредактировать дизайн для Joomla

$50
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок213 просмотров
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Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах.

Нужно:

1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60

2. в шапке над баннеров нужно сделать место под девиз

3. нужно сделать правый блок, аналогичный левому

4. растянуть дизайн на 100% ширины экрана при любом разрешении (не обязательно, но желательно)

Joomla
16 лет назад
GuardAngel
Вадим 
45 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Всё сделано быстро и качественно. Все пожелания были учтены и реализованы. Очень доволен сотрудничеством.
Приятно удивила четкая постановка задач и выполненные договоренности. Спасибо.
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