Подредактировать дизайн для Joomla

Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах.

Нужно:

1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60

2. в шапке над баннеров нужно сделать место под девиз

3. нужно сделать правый блок, аналогичный левому

4. растянуть дизайн на 100% ширины экрана при любом разрешении (не обязательно, но желательно)