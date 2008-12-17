Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах. Нужно: 1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60 2. в шапке над баннеров нужно сделать место под ...
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Некоммерческому проекту, городского типа, требуется создать дизайн (шаблон) страницы. Есть пару идей что хотелось бы видеть в шаблоне городского типа. Жду Ваших предложений дорогие web-дизайнеры. Сумму оплаты не указываю, т.к. все остальное оговорим через почту.
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