Дизайн сателитов

Нужно внести небольшие исправления дизайн сайта на Joomla, который сейчас расположен http://www.ukr-audit.com.ua/1index.php Дизайн построен на дивах. Нужно: 1. в шапке по центру добавить место для модуля "Баннеры" размером 468*60 2. в шапке над баннеров нужно сделать место под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн + верстку сателитов. 10 штук.
Нужно сделать всего одну ХТМЛ страницу.
Требования к сателиту.
- Светлый дизайн
- Верстка чистая, табличная, CSS - в отдельном файле.
- Все надписи на английском языке
- страница в центре экрана.Ширина фиксированная.
- Страница содержит три колонки:
1 ширина колонки около 250-280
2 ширина 600 - 650
3 ширина 200-300 - возможно некая резиновость в этой колонке.
- Шапка должна быть небольшой, с картинкой отражающей тему сателита.
- В шапке или в в одном из меню долно быть место для поля поиска. Всего надо разместить 2 поля поиска по сайту.
- Вверху должно быть 2 строки для служебной информации и навигации.
- снизу должно быть место для подписи "Copyright © 2007 by sitename.com All rights reserved"
- Необходимо создать кнопку типа "Add your business here".
Пример такой работы http://usedcarstrade.us/
ТЕМЫ САТЕЛИТОВ -
Automobile body preparing (починка кузова автомобилей)
Auto repair and servicing (ремонт и обслуживание автомобилей)
auto-Insurance (автостраховка)
Accountant service (бугалтерские услуги)
Insurance (страхование)
Real Estate agents (риэлторы)
building contractors (строители)
Seafood restaurants (ресторан морской еды)
Japanese restaurants (японские рестораны)
Gardening (садоводы, услуги по уходу за садом)
оплата поэтапная, 100% предоплата за каждый сателит через СБС.
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