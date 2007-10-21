Разработка WEB-сайта молодежного фото-клуба

Друзья,

предлагаю вам работу над созданием web-сайта нового молодежного фото-клуба. Подробное (насколько было возможно) ТЗ вы найдете в прилагаемом файле. Сознательно не указывал никаких предпочтений по дизайну (хотя таковые имеются) – только перечень блоков, – дабы не ограничивать возможные интересные варианты.

Xотелось бы отметить пару моментов:

1. Дизайн – расчет на возраст 12-17 лет, увлечения – фотография.

2. Работы планируются в 2 этапа. Первый этап разработка дизайна и основных страниц. Быстрый старт проекта.

Второй этап – навороты полу-бэк-офисного функционала и элементов системы управления сайтом (см ТЗ).

Отсюда оплата 1-го этапа планируется где-то 500 $ второго – не знаю (но минимум в 2 раза дороже). . Отсюда для вас: небольшие деньги за 1-й этап + реальная перспектива получения бОльших денег за второй. Поставил в поле «бюджет» цифру 1500 как приблизительную за весь проект.