Нужен дизайн сайта по керамической плитке. В PSD файле. Ширина диза 1000 пиксилей высота должна быть спланирована так чтоб вставлялся текст любой длинны (тоесть серидина без жестко привязанных картинок)

Тона предпочтительно светлые.

Как вариант цвета и вида и растяжки

http://www.free-lance.ру/users/Monolith/viewproj.php?prjid=244388

Желательно стучаться в асю.

Предоплат не делаю примеры смотрю в минимальном формате, просто чтоб был понятен принцип.