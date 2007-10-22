Необходимо нарисовать дизайн сайта. Присылайте работы подобной тематики. Предоплата. Все стандартно, красивая шапка, 6-7 элементов меню, основной текстовый блок, блок и 3 последних новостей + footer. Называйте срок и цену. Лучше писать в аську ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта по керамической плитке. В PSD файле. Ширина диза 1000 пиксилей высота должна быть спланирована так чтоб вставлялся текст любой длинны (тоесть серидина без жестко привязанных картинок)
Тона предпочтительно светлые.
Как вариант цвета и вида и растяжки
http://www.free-lance.ру/users/Monolith/viewproj.php?prjid=244388
Желательно стучаться в асю.
Предоплат не делаю примеры смотрю в минимальном формате, просто чтоб был понятен принцип.
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