Необходимо создать сайт для молодой юридической организации. Нужна верстка и дизайн. Подробности лучше обговорить при личной встрече. Но можно и виртуально, оставляйте координаты. Текст добавим на сайт самостоятельно, от вас требуются только картинки и хотя-бы шаблонное исполнение с грамотным подбором цветов.

Сразу говорю - я сам несколько разбираюсь в ценах на сайты, поэтому рекомендую их не завышать.

Цена приемлемая для создания такого сайта - что-то около 3000 рублей