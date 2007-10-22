Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info

Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – сейчас смотрится слишком скучно и неинтересно.

В частности:

- Доработать логотип

- Доработать дизайн

- Верстка 1-3 й страницы сайта

- Дизайн и верстка шаблона остальных страниц сайта

Дополнительные требования:

1. Возможность для пользователя оставить заявку на покупку и аренду.

2. Тексты обновляем ( материал есть )

3. Сетка может быть изменена

4. Основная информация первой страницы (заголовок, переключение сайта rus/eng/thai, описание, кнопки должны помещаться в экране браузера при разрешении 1024х768.

5. Такие вещи, как Key Features, System Requirements, Contacts, footer / Support могут требовать прокрутки для просмотра.

6. Фотогалерея хотелось бы что бы она выгляделапримерно так как на сайте www.guess.com.

7. Кнопка Order (и блок текста ее касающийся) менее важна, но тоже должна быть достаточно заметной.

На сайте будет несколько разделов, один из которых - форма отправки заявки в базу данных объектов (MySQL)

8. Поиск по сайту.

Верстка:

Требуется CSS для элементов форм ( в основном для страницы Order )

Кодировка текста utf-8

Бюджет 300 американских рублей. Оплата строго после предоставления работы. Интересует сроки. Если есть - вышлите пожалуйста заготовку брифа или технического задания.

PS: проект бюджетный, поэтому просьба с высокими ценниками не обращаться и не комментировать.