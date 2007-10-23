Редизайн

$250
Дизайн сайтовЗавершен48 заявок265 просмотров
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Добрый день.

Нужен редизайн для музыкального портала, макет главной странички, и 2 внутренних.

Полное т.з. при переписке.

Бюджет 250$

Предоплата 100$

Сроки не жмут, но хотелось бы чтоб всё было готово через 6 дней.

16 лет назад
kuznezsov
Кузнецов 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
igor-vlasov
Игорь 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$250
Профессионал. Больше добавить нечего. Пожалуй, только спасибо )
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