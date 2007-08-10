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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
15 лет назад
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, что еще сказать... ))
$50
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Сделал все быстро, и отлично......быстро реагируя на мои пожелания
$0
10 баллов
16 лет назад
Человек все сделал быстро и качественно, главное чтобы не пропадал офлайн, когда на связи все супер!