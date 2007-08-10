Imperio

Федоров Петр Imperio

 
40 летРоссия/Тверь
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Web:

- PHP & MySql;

- HTML & CSS & JavaScript || Ajax;

- Библиотеки: CUrl, Smarty, PEAR;

- ASP.NET;

- PERL;

SPL:

- C/C++/С#;

- T/B/M/ Pascal;

- Visual Basic;

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSPerlAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
ershovdz
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
DatsoGallery, приделать скрипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Верстка Таблицами Нужна
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!
Отличный заказчик, что еще сказать... ))
Ответный отзыв
panins
Россия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Скрипт обмена линками
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ice84
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Вставка ссылок
Сделал все быстро, и отлично......быстро реагируя на мои пожелания
spherebank
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Доработка интернет магазина
Человек все сделал быстро и качественно, главное чтобы не пропадал офлайн, когда на связи все супер!