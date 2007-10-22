Сделать несколько изменений в шаблоне

Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон, в нём несколько изменений нужно сделать, по сути шапку поменять, да немного структуру.
ww w. sa ve. e e
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