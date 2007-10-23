Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать дизайн главной страницы портала обувной тематики. Важный момент использовать "убогий" логотип ввиде шнурка ,который имется на прикрепленной к данной теме картинке. Сроки -сегодня.

Жду ваши наработок на почту [email protected] с пометкой "Дизайн главной". Наработки присылайте в фортмате *.jpg

Понравившийся вариант-сразу оплачивается и приступаем к внутренним траницам. В случае успешнового сотрудничества завал заказами обеспечен. Сумма на дизайн главной страницы 1000 руб. Сумма на вложенные страницы -будет согласовываться с Вами. Сейчас же актуальна главна я страница. Напоминаю,что сроки вечер сегодняшенго дня.

В заране благодарен всем откликнувшимся!