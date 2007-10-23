Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице. То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт. На выходе от ...
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Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!
Необходимо сделать дизайн главной страницы портала обувной тематики. Важный момент использовать "убогий" логотип ввиде шнурка ,который имется на прикрепленной к данной теме картинке. Сроки -сегодня.
Жду ваши наработок на почту [email protected] с пометкой "Дизайн главной". Наработки присылайте в фортмате *.jpg
Понравившийся вариант-сразу оплачивается и приступаем к внутренним траницам. В случае успешнового сотрудничества завал заказами обеспечен. Сумма на дизайн главной страницы 1000 руб. Сумма на вложенные страницы -будет согласовываться с Вами. Сейчас же актуальна главна я страница. Напоминаю,что сроки вечер сегодняшенго дня.
В заране благодарен всем откликнувшимся!
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