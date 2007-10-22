Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка логотипа и дизайна сайта (без инсталяции) для Социальной сети http://mityaev.ning.com
Данная работа является пробной. Если Ваш дизайн будет удачным, Вы получаете пакет заказов на 5 аналогичных сайтов.
Художественное образование обязательно.
Жду ваших предложений и работ.
С Уважением,
Александр
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