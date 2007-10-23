Дизайн информационно-развлекательного портала

Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице. То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт. На выходе от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка дизайна первой страницы информационно-развлекательного портала, технический дизайн прилагается.
Нужен только шаблон (минимум 2 варианта).
Контакты:
Ольга
80503519445
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