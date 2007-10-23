Дизайн и верстка сайта агентства интернет-рекламы

Нужно создать дизайн с версткой несложного сайта (БЕЗ систем управления, CMS), представляющего агентство интернет-рекламы.

Есть структура сайта, главной и внутренних страниц, все тексты.

Нужно создать дизайн сайта с версткой для главной и внутренней страниц сайта.

Предполагаемые аналоги по дизайну: optimized.ru da.net.ua u-soft.ru promo-lt.ru

Желательно создание в рамках этого проекта крупного флеш-баннера (не обязательно).

Макет страниц и пожелания общего характера – при постановке задания.

Бюджет пока не определен. Форма оплаты работ – на Ваш выбор (вебмани, яндекс.деньги или банковским переводом в любой банк).

Оставляйте, пожалуйста, ссылки на аналогичные проекты в Вашем портфолио (с указанием стоимости и сроков выполнения) и свои контакты.

Безусловный приоритет – профессиональным работам в портфолио и положительным отзывам.