Дизайн и верстка сайта агентства интернет-рекламы

Требуется разработать дизайн и на его основе создать smarty-шаблон.Сайт недвижимости. Простой, удобный, с небольшим колличеством графики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн с версткой несложного сайта (БЕЗ систем управления, CMS), представляющего агентство интернет-рекламы.
Есть структура сайта, главной и внутренних страниц, все тексты.
Нужно создать дизайн сайта с версткой для главной и внутренней страниц сайта.
Предполагаемые аналоги по дизайну: optimized.ru da.net.ua u-soft.ru promo-lt.ru
Желательно создание в рамках этого проекта крупного флеш-баннера (не обязательно).
Макет страниц и пожелания общего характера – при постановке задания.
Бюджет пока не определен. Форма оплаты работ – на Ваш выбор (вебмани, яндекс.деньги или банковским переводом в любой банк).
Оставляйте, пожалуйста, ссылки на аналогичные проекты в Вашем портфолио (с указанием стоимости и сроков выполнения) и свои контакты.
Безусловный приоритет – профессиональным работам в портфолио и положительным отзывам.
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