Нужно создать дизайн с версткой несложного сайта (БЕЗ систем управления, CMS), представляющего агентство интернет-рекламы. Есть структура сайта, главной и внутренних страниц, все тексты. Нужно создать дизайн сайта с версткой для главной и внутренней страниц сайта. Предполагаемые ...
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Требуется частичный редизайн сайта, заключающийся в создании новой шапки сайта, более подходящей под направление деятельности.
Сайт работает под управлением "Битрикс".
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