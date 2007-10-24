Редизайн сайта

По адресу http://deltakey.info располагается Jabber-сервер платежной системы "Delta Key", открытый не только для пользователей системы, но и для любых желающих использовать Jabber.

Сайт был создан на скорую руку методом "копи-пасте".

Необходимо:

На основе логотипа самой системы (http://deltakey.ru/downloads/logotips.php) создать логотип Jabber-сервера системы, то есть добавить возможно символ Jabber-а (лампочку)

Разработать шапку проекта, на которой должно отражаться общение людей по сети Jabber, или еще какие либо коммуникационные элементы, которые могут иметь отошение к интерактивному общению по сетям Jabber.

Создать серию анимированных баннеров - (488x60, 100x100, 888x31), содержащих слова, или идею типа "Jabber-сервер DELTAKEY.INFO - система мгновенных сообщений".

Шапку нужно порезать, произвести интеграцию в шаблон.