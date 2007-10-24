Создать, нарисовать макеты в psd.

Для компании, занимающейся производством окон.

На сайте будут стандартные разделы (О компани, услуги, контакты ...)

Макеты нужны для всех страничек, которые будут на сайте.

Сколько займет это времени, а какова цена?

Просьба в личку не писать!