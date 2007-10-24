Дизайн

$600
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать, нарисовать макеты в psd.

Для компании, занимающейся производством окон.

На сайте будут стандартные разделы (О компани, услуги, контакты ...)

Макеты нужны для всех страничек, которые будут на сайте.

Сколько займет это времени, а какова цена?

Просьба в личку не писать!

16 лет назад
smirnoy
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
-creatik-
Астапов 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$600
Выражаю огромную благодарность за проделанную работу. Это действительно талантливый и просто хороший человек, с которым легко и просто работать. Будем продолжать работать с ним.
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