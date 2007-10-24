Берём вот этот образец: http://chicago.metromix.com/restaurants

Надо создать нечто похожее, особенно это касается функций, но не всех, а некоторых.

Сделать высококачественный, легко управляемый (дополняемый, изменяемый) дизайн.

Сегодня, в субботу, в 10.20 по Москве, я получил уже достаточно отзывов.

Прошу всех извинить, сразу со всеми связаться не могу. Всё завтра, хорошо?