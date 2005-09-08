Требуется перевести тексты сайта на латвийский и португальский языки. Оплата 1 рубль 1 слово, оплата в вебманях. Объём - порядка 3000-5000 слов. Переводчики должны понимать, как работают вебмани, знать термины вебмани.
Я - директор компании ООО "Справочная служба русского языка" www.rusyaz.ru
Веду также деятельность как руководитель БА RUSYAZ здесь: https://www.shareholder.ru
А также курирую всё это:
blogbuster.rusyaz.ru - PR 0
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Берём вот этот образец: http://chicago.metromix.com/restaurants Надо создать нечто похожее, особенно это касается функций, но не всех, а некоторых. Сделать высококачественный, легко управляемый (дополняемый, изменяемый) дизайн. Сегодня, в субботу, в 10.20 по Москве, я получил уже достаточно отзывов. Прошу всех ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется создать вебсайт-автомат, работающий в среде вебмани. Краткое описание дано в зип-приложении. Требуется сделать всё с нуля и "под ключ": дизайн, программу, базы данных, тестирование и т. д.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт18 лет назад