nitim

Андрей nitim

 
61 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Я - директор компании ООО "Справочная служба русского языка" www.rusyaz.ru

Веду также деятельность как руководитель БА RUSYAZ здесь: https://www.shareholder.ru

А также курирую всё это:

lingvostar.net

rusyaz.name

rusyaz.biz

demandandsupply.ru

biz-spros.ru

delowoi.ru

neateam.ru

moneycompetition.ru

moneycompetition.in

new-webmoney.ru

new-webmoney.com

drifts.ru

drang.ru

a4y.ru

osd.a4y.ru

kaskad.a4y.ru

salomatin.a4y.ru

sochinenie.a4y.ru

shr.a4y.ru

amsterdamchik.ru

brusselsthings.ru

gratismoscow.ru

littell.ru

immigrationfromrussia.com

rabota-new-zealand.com

wmregistrar.com

nztranslators.com

bozhjepravo.com

blogbuster.rusyaz.ru - PR 0

situevina.org

  • Перевод сайта

    $250

    Требуется перевести тексты сайта на латвийский и португальский языки. Оплата 1 рубль 1 слово, оплата в вебманях. Объём - порядка 3000-5000 слов. Переводчики должны понимать, как работают вебмани, знать термины вебмани.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Берём вот этот образец: http://chicago.metromix.com/restaurants Надо создать нечто похожее, особенно это касается функций, но не всех, а некоторых. Сделать высококачественный, легко управляемый (дополняемый, изменяемый) дизайн. Сегодня, в субботу, в 10.20 по Москве, я получил уже достаточно отзывов. Прошу всех ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Инструмент А

    Требуется создать вебсайт-автомат, работающий в среде вебмани. Краткое описание дано в зип-приложении. Требуется сделать всё с нуля и "под ключ": дизайн, программу, базы данных, тестирование и т. д.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад