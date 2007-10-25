Дизайн сайта (срочно!)

Берём вот этот образец: http://chicago.metromix.com/restaurants Надо создать нечто похожее, особенно это касается функций, но не всех, а некоторых. Сделать высококачественный, легко управляемый (дополняемый, изменяемый) дизайн. Сегодня, в субботу, в 10.20 по Москве, я получил уже достаточно отзывов. Прошу всех ...