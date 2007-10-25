Дизайн сайта (срочно!)

Необходимо разработать красивый и качественный дизайн Существует технический макет, на котором расположены элементы, по которому необходимо ориентироваться при создании дизайна. Необходимо будет предоставить 2 варианта дизайна. (Вариации на тему цветов, не считаются вариантами дизайна) После согласования варианта, ...
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Нужен дизайн для солидной компании.
Дизайн не шаблонный, креативный, особый.
Подробно что нужно сделать при переписки.
Сейчас хотели бы увидеть тех, кто свободен и готов взяться.
Предоплата будет, 40%.
С бюджетом не определились. Скажите свою цену, после ознакомления с заданием.
Срок не больше 5 дней.
Просьба! В личку не писать!
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