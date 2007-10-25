Дизайн сайта (срочно!)

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок90 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для солидной компании.

Дизайн не шаблонный, креативный, особый.

Подробно что нужно сделать при переписки.

Сейчас хотели бы увидеть тех, кто свободен и готов взяться.

Предоплата будет, 40%.

С бюджетом не определились. Скажите свою цену, после ознакомления с заданием.

Срок не больше 5 дней.

Просьба! В личку не писать!

Дизайн сайта
16 лет назад
ishoki
Ишков 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
d-e-m-i-d-o-v
Михаил 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Мы нашли понимание с "полуслова". Креативно, профессионально и в срок. 100% будем сотрудничать в дальнейшем!
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