Дизайн сайта (Без верстки)

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок100 просмотров
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Не шаблонный макет.

Тематика - сайт про компанию занимающейся развлекательными услугами (организация свадеб, день рожд. и т.д.)

Дизайн всех страничек.

Т.з. вышлю.

Дизайн сайта
16 лет назад
lapinin
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
webdez
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Профессиональный подход к работе, приятное общение, беспроблемность. С удовольствием обращусь снова.