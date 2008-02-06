Дизайн сайта производителя секюрити оборудования

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн.

Нетяжелый, неунылый,

современный, вебдванольный,

символизирующий прочность и надежность.

А если сможете его также порезать и подогнать как шаблон в Joomla - это будет приятно вдвойне.

К сожалению, предложения от фрилансеров без портфолио не рассматриваются.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки.

Указывайте также, можете ли вы адаптировать дизайн к Joomla, или это цена за просто дизайн.

Спасибо!

Дизайн сайта
16 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kplusk
Сергей 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$80
5 дней
Ответственный и обязательный, самые лучшие впечатления.
Хороший заказчик. Ответственный, умеет четко формулировать задачу. Оплачивает сполна.
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