Дизайн сайта производителя секюрити оборудования

Нужен дизайн.

Нетяжелый, неунылый,

современный, вебдванольный,

символизирующий прочность и надежность.

А если сможете его также порезать и подогнать как шаблон в Joomla - это будет приятно вдвойне.

К сожалению, предложения от фрилансеров без портфолио не рассматриваются.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки.

Указывайте также, можете ли вы адаптировать дизайн к Joomla, или это цена за просто дизайн.

Спасибо!